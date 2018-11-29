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Нестримна радість бразильців і мотивація від Фонсеки: Шахтар показав атмосферу в роздягальні після матчу з Хоффенхаймом

18:41 266 Читать на русском
Нестримна радість бразильців і мотивація від Фонсеки: Шахтар показав атмосферу в роздягальні після матчу з Хоффенхаймом
Ісмаїлі – один з героїв матчу / ФК Шахтар

"Гірники" здобули надважливу перемогу над Хоффенхаймом у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів.

Шахтар на останніх хвилинах вирвав перемогу над Хоффенхаймом завдяки голу Тайсона.

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Офіційний канал "гірників" у Youtubе опублікував відео з роздягальні Шахтаря після перемоги над німцями. Алан Патрік та Дентінью не стримували радості. Мораєс виглядав дуже втомлено, а наставник Паулу Фонсека закликав команду боротися до кінця.

Шахтар вирішить долю путівки у плей-офф Ліги чемпіонів у очному протистоянні з Ліоном 12 грудня. Для потрапляння до наступного раунду змагань "гірникам" необхідно перемагати французький клуб.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
Матч завершено
2 : 3
Шахтар
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Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Хоффенхайм - Шахтар
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