Хоффенхайм – Шахтар – відео голів

Ліга чемпіонів — 23:19 673
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Хоффенхайм – Шахтар: вилучення і 4 голи у матчі Ліги чемпіонів
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Ворскла – Арсенал: УЄФА переніс матч у Київ через запровадження воєнного стану в УкраїніЛіга Європи — 22:28 1865
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Вікторія Пльзень обіграла ЦСКА та опустила москвичів на 4-е місцеЛіга чемпіонів — 21:51 710
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Ліга чемпіонів: Аякс в більшості здолав АЕК Чигринського і очолив групу EЛіга чемпіонів — 21:48 132
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Ліон – Манчестер Сіті: Зінченко розпочне матч з перших хвилинЛіга чемпіонів — 21:08 726
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