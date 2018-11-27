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Хоффенхайм – Шахтар – відео голів

22:43 3860 Читать на русском
Хоффенхайм – Шахтар – відео голів
Хоффенхайм – Шахтар – відео голів та огляд матчу

Хоффенхайм приймає Шахтар у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Хоффенхайм – Шахтар.

Ліга чемпіонів, група F

Хоффенхайм – Шахтар – 2:2

Голи: Крамаріч, 17, Цубер, 40 – Ісмаїлі, 14, Тайсон, 15

Команди дуже жваво розпочали матч. Ісмаїлі вивів гірників вперед вже на 14-й хвилині, а ще через 60 секунд Тайсон подвоїв перевагу донеччан. Однак Хоффенхайм швидко відіграв одим м'яч зусиллями Крамаріча, а наприкінці першого тайму Цубер зрівняв рахунок.

Відео гола Ісмаїлі

Відео гола Тайсона

Відео гола Крамаріча

Відео гола Цубера

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм

live 75'
2 : 2
Шахтар
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Ліга чемпіонів Відеоновини Головне Хоффенхайм - Шахтар Шахтар Шахтар Хоффенхайм Хоффенхайм
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