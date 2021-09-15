"Из всех тренеров топ-4 АПЛ только Сульшер еще не доказал, что может побеждать на этом уровне. Он сделал то, что его просили до этого момента. Но теперь настал день Д.

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Это его состав, сформированный им самим. Позади прекрасное трансферное окно, в которое пришли настоящие победители. Это люди, которые могут изменить культуру этого клуба. Теперь его будут судить должным образом. Теперь ты должен превратить это в трофеи. Если Сульшер этого не сделает, то его голова окажется на плахе, как и любого другого менеджера", – цитирует Фердинанда Daily Mail.

Напомним, Сульшер возглавляет МЮ уже почти 3 года, однако до сих пор не выиграл ни одного трофея. Летом клуб приобрел Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду.

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