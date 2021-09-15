"З усіх тренерів топ-4 АПЛ лише Сульшер ще не довів, що може перемагати на цьому рівні. Він зробив те, що його просили до цього моменту. Але тепер настав день Д.

Роналду "позбавив" Манчестер Юнайтед шансів на перемогу в Лізі чемпіонів – команда Сульшера накликала 2 прокляття

Це його склад, сформований ним самим. Позаду прекрасне трансферне вікно, в яке прийшли справжні переможці. Це люди, які можуть змінити культуру цього клубу. Тепер його судитимуть належним чином. Тепер ти повинен перетворити це у трофеї. Якщо Сульшер цього не зробить, то його голова опиниться на пласі, як і будь-якого іншого менеджера", – цитує Фердінанда Daily Mail.

Нагадаємо, Сульшер очолює МЮ вже майже 3 роки, однак досі не виграв жодного трофея. Влітку клуб придбав Рафаеля Варана, Джейдона Санчо та Кріштіану Роналду.

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