Лионель Месси оценил перспективы ПСЖ на триумф в текущем розыгрыше ЛЧ и выделил еще несколько претендентов на трофей.

"Многие говорят, что ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов. Я не буду отрицать, что на бумаге мы являемся одним из претендентов на победу, однако мы только в начале своего пути. ПСЖ нужно сыграться и стать настоящей командой. В нашем распоряжении лучшие игроки мира.

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Однако ПСЖ – не единственный лидер ЛЧ. Есть и другие команды, претендующие на победу. Лига чемпионов – очень сложный турнир, что делает его особенным. Здесь всегда играют только самые лучшие команды. Да, мы – фавориты, но не единственные.

Сейчас очень красиво смотрится Ливерпуль. Он снова стал тем Ливерпулем, когда-то выигрывавшим Лигу чемпионов. Еще есть Манчестер Сити, Бавария, Реал, Атлетико. Есть много команд, которые способны сразиться за кубок ЛЧ", – заявил Месси в интервью Marca .

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