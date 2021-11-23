Ліонель Мессі оцінив перспективи ПСЖ на тріумф в поточному розіграші ЛЧ та виділив ще кілька претендентів на трофей.

"Багато хто каже, що ПСЖ – головний фаворит Ліги чемпіонів. Я не заперечуватиму, що на папері ми є одним із претендентів на перемогу, проте ми лише на початку свого шляху. ПСЖ треба зігратися та стати справжньою командою. У нашому розпорядженні найкращі гравці світу.

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Однак ПСЖ – не єдиний фаворит ЛЧ. Є й інші команди, котрі претендують на перемогу. Ліга чемпіонів – дуже складний турнір, що робить його особливим. Тут завжди грають лише найкращі команди. Так, ми – фаворити, але не єдині.

Зараз дуже гарно виглядає Ліверпуль. Він знову став тим Ліверпулем, який колись вигравав Лігу чемпіонів. Ще є Манчестер Сіті, Баварія, Реал, Атлетіко. Є багато команд, які здатні поборотися за кубок ЛЧ", – заявив Мессі в інтерв'ю Marca.

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