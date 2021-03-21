"Конечно, Ливерпулю под руководством Клоппа по силам повторить чудо в Стамбуле. У команды есть потенциал и замечательный тренер, это не проблема. Люди говорят о Стамбуле так, будто нам повезло. Но нам не повезло, ведь в четвертьфинале мы играли с Ювентусом, и это была лучшая команда.

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Тактически нам пришлось адаптироваться к очень сложному сопернику, но мы выступили хорошо. А потом мы играли с одной из лучших команд Европы, с лондонским Челси, но были абсолютно уверены, что справимся. Мы были командой с верой. Думаю, нынешний Ливерпуль может сделать то же самое и выйти в финал Лиги чемпионов. Милан, с которым мы играли в финальном матче, был великолепной командой, но наша уверенность в Лиге чемпионов росла от матча к матчу", – цитирует Бенитеса Daily Mail.

Напомним, в 2005 году в финале ЛЧ встречались Милан и Ливерпуль. Суперзвезди "россонери" после первого тайма побеждали в 3 мяча, но "красным" удалось отыграться и торжествовать в серии послематчевых пенальти. Этот поединок в народе назвали "чудом в Стамбуле".

К слову, в этом сезоне мерсисайдцы продолжают борьбу за трофей самого престижного еврокубка. На стадии 1/4 команда Юргена Клоппа встретится с мадридским Реалом (6 и 14 апреля).

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