"Звичайно, Ліверпулю під керівництвом Клоппа під силу повторити чудо в Стамбулі. У команди є потенціал і чудовий тренер, це не проблема. Люди говорять про Стамбул так, ніби нам пощастило. Але нам не пощастило, адже в чвертьфіналі ми грали з Ювентусом, і це була найкраща команда.

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Тактично нам довелося адаптуватися до дуже складного суперника, але ми виступили добре. А потім ми грали з однією з найкращих команд Європи, з лондонським Челсі, але були абсолютно впевнені, що впораємося. Ми були командою з вірою. Думаю, нинішній Ліверпуль може зробити те ж саме і вийти в фінал Ліги чемпіонів. Мілан, з яким ми грали у фінальному матчі, був прекрасною командою, але наша впевненість в Лізі чемпіонів росла від матчу до матчу", – цитує Бенітеса Daily Mail.

Нагадаємо, 2005 року у фіналі ЛЧ зустрічались Мілан та Ліверпуль. Суперзіркові "россонері" після першого тайму перемагали у 3 м'ячі, але "червоним" вдалось відігратись та тріумфувати у серії післяматчевих пенальті. Цей поєдинок у народі назвали "дивом у Стамбулі".

До слова, цього сезону мерсисайдці продовжують боротьбу за трофей найпрестижнішого євротурніру. На стадії 1/4 команда Юргена Клоппа зустрінеться з мадридським Реалом (6 та 14 квітня).

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