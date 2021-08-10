Бенфика – Спартак Москва: Бенфика - Спартак Москва: Яремчук остался в запасе на матч квалификации Лиги чемпионов
В рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов лиссабонская Бенфика принимает московский Спартак. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА Бенфика – Спартак Москва начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Первый поединок завершился выездной победой лиссабонцев со счётом 2:0.
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Роман Яремчук попал в запас.
Стартовые составы
Бенфика: Влаходимос – Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Гонсалвеш, Жоау Мариу, Вайгль – Р. Силва, Пицци, Рамуш
Запасные: Элтон Лейте, Жилберто, Эвертон, Вальдшмидт, Мейте, Яремчук, Диаш, Таарабт, Флорентину, Жедсон Фернандес, Морато, Карлос Винисиус
Спартак Москва: Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон – Умяров, Зобнин, Ломовицкий, Бакаев – Понсе, Ларссон
Запасные: Акмурзин, Ребров, Хендрикс, Соболев, Игнатов, Кутепов, Крал, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Мирзов
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