Бенфіка – Спартак Москва: Яремчук залишився в запасі на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
В рамках матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів лісабонська Бенфіка приймає московський Спартак. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА Бенфіка – Спартак Москва розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Перший поєдинок завершився виїзною звитягою лісабонців з рахунком 2:0.
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Роман Яремчук потрапив у запас.
Стартові склади
Бенфіка: Влаходімос – Веріссімо, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Гонсалвеш, Жоау Маріу, Вайгль – Р. Сілва, Піцці, Рамуш
Запасні: Елтон Лейте, Жілберто, Евертон, Вальдшмідт, Мейте, Яремчук, Діаш, Таарабт, Флорентіну, Жедсон Фернандеш, Морато, Карлос Вінісіус
Спартак Москва: Максименко – Рассказов, Жиго, Джикія, Айртон – Умяров, Зобнін, Ломовіцкій, Бакаев – Понсе, Ларссон
Запасні: Акмурзін, Рєбров, Хендрікс, Соболєв, Ігнатов, Кутєпов, Крал, Єщенко, Гапонов, Літвінов, Мірзов
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