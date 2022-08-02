Бенфика в рамках 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов принимает Митьюлланд. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между Бенфикой и Митьюлландом пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Поединок начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на каналах Sport 1, Sport 1 HD и Динамо Киев ТВ.

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Роман Яремчук начнет встречу в запасе португальского клуба, а этнический украинец Эрик Святченко стартует в основе датчан.

Стартовые составы

Бенфика:

Митьюлланд:

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