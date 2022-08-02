Бенфіка – Мітьюлланд: онлайн-трансляція матчу 3-го раунду кваліфікації ЛЧ
21:57 - Читать на русском
Бенфіка в рамках 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів приймає Мітьюлланд. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА між Бенфікою та Мітьюлландом пройде у Лісабоні на стадіоні "Да Луж". Поєдинок розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналах Sport 1, Sport 1 HD і Динамо Київ ТВ.
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Роман Яремчук розпочне зустріч у запасі португальського клубу, а етнічний українець Ерік Святченко стартує в основі данців.
Стартові склади
Бенфіка:
Мітьюлланд:
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