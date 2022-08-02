В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф квалификации ЛЧ 2022/23. С кем может сыграть киевское Динамо, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Если подопечные Мирчи Луческу смогут пройти австрийский Штурм, то в финальном раунде квалификации сыграют против победителя пары Бенфика (Португалия) – Митьюлланд (Дания). Обе команды имеют украинский след – за Бенфику выступает Роман Яремчук, а цвета Митьюлланда защищает датчанин украинского происхождения Эрик Святченко.

Результаты жеребьевки плей-офф ЛЧ – Динамо получило худшего соперника из двух пар

При жеребьевке киевляне были несеяны в Пути представителей лиг, уступив по клубному рейтингу другим командам. Динамо мог выпасть один из лишь двух вариантов – другим потенциальным соперником был победитель пары Унион Сент-Жилуаз – Рейнджерс.

Если бело-синие выйдут в следующий раунд, то первый матч сыграют дома.

Матчи плей-офф квалификации ЛЧ 2022/23 будут сыграны 16/17 и 23/24 августа. Победители выйдут в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого запланирована на 25 августа. Проигравшие команды продолжат евросезон в Лиге Европы. Украина будет гарантированно иметь одного представителя в группе ЛЧ – Шахтер получил прямую путевку в групповой турнир.

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