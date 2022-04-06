"Непросто приехать сюда и выиграть выездной матч Лиги чемпионов. Бенфика билась насмерть. Мы позволили им чуть больше, чем нужно, но они заслужили гол. Хотя мы могли лучше защищаться. Игра была сложной, как и ожидалось.

Бенфика – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

Мы понимали, что 2:0 – это ничто, приятно, но не больше. Мы выиграли с разницей в два мяча, идем дальше. Наверное, их вратарь (Одиссеас Влаходимос – прим .) был лучшим игроком этого матча. Обычно мы забиваем больше в таких ситуациях, но с Бенфикой так не получилось, в частности, из-за его замечательных сейвов.

Мы многое знаем о сопернике, они прошли Аякс. Мы ознакомлены с уровнем Бенфики, мы снова будем готовы", – цитирует Клоппа BBC Sport .

Заметим, что благодаря победе мерсисайдцы установили рекорд, впервые в своей истории выиграв 8 подряд выездных матчей во всех турнирах. Ответный матч с Яремчуком и Ко состоится 13 апреля.