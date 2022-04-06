Бенфика – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча
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Бенфика уступила Ливерпулю (1:3) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Ибрагима Конате 17’
Садио Мане 34’
Луис Диас 87’
17’ Ибрагима Конате
34’ Садио Мане
87’ Луис Диас
Конате отрыл счет ударом головой после подачи с углового, а Мане удвоил преимущество, расстреляв кипера "орлов" в упор. После перерыва Нуньес забил в ответ, на поле появился Яремчук, но этого Бенфике было мало, ведь Диас поставил точку.
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Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Юргена Клоппа. Ответный матч между португальской и английской командами состоится в среду, 13 апреля.
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