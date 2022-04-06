Бенфика уступила Ливерпулю (1:3) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Конате отрыл счет ударом головой после подачи с углового, а Мане удвоил преимущество, расстреляв кипера "орлов" в упор. После перерыва Нуньес забил в ответ, на поле появился Яремчук, но этого Бенфике было мало, ведь Диас поставил точку.

Ливерпуль переиграл Бенфику и сделал весомый шаг к полуфиналу ЛЧ – Яремчук получил крошки, Салах провалил игру