"Непросто приїхати сюди та виграти виїзний матч Ліги чемпіонів. Бенфіка билася на смерть. Ми дозволили їм трохи більше, ніж потрібно, але вони заслужили гол. Хоча ми могли краще захищатися. Гра була складною, як і очікувалося.

Бенфіка – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ми розуміли, що 2:0 – це ніщо, приємно, але не більше. Ми виграли з різницею у два м'ячі, йдемо далі. Мабуть, їхній воротар (Одіссеас Влаходімос – прим.) був найкращим гравцем цього матчу. Зазвичай ми забиваємо більше у таких ситуаціях, але з Бенфікою так не вийшло, зокрема, через його чудові сейви.

Ми багато знаємо про суперника, вони пройшли Аякс. Ми ознайомлені з рівнем Бенфіки, ми знову будемо готові", – цитує Клоппа BBC Sport.

Зауважимо, завдяки перемозі мерсисайдці встановили рекорд, вперше у своїй історії вигравши 8 поспіль виїзних матчів у всіх турнірах. Матч-відповідь з Яремчуком і Ко відбудеться 13 квітня.

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