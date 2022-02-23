Бенфіка вперше за 5 років вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, залишивши за спиною Барселону, однак із суперником португальцям не пощастило. "Орлам" випав Аякс – звісно, це не гранд рівня Манчестер Сіті, але за очікуваними голами, інтенсивністю пресингу й пасам у штрафний амстердамська команда стала найкращою на груповому етапі. "Євреї" виграли 10 останніх матчів, причому у 9-ти з них підопічні Еріка тен Хага навіть не пропускали.

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Бенфіка ж після звільнення Жорже Жезуша не перемогла в половині з 10-ти матчів, поступившись Спортінгу й Порту. Проблем у грі "орлів" в 2022 році було дуже багато, тож на статус фаворита в матчі з Аяксом лісабонці не могли розраховувати навіть у домашньому поєдинку.

Нелсон Веріссімо прогнозовано залишив у запасі Романа Яремчука. Крім того, досить неочікуваною стала відсутність у старті Жоау Маріу, однак загалом склад Бенфіки не здивував. Ерік тен Хаг, своєю чергою, притримав на банці Классена, а на всіх інших позиціях обійшлося без несподіванок.

Зустріч розпочалася так, як і очікувалось. Аякс володів ініціативою, контролював м'яч, залучав у будь-які ігрові ситуації велику кількість гравців і пресингував 1-в-1 по всьому полю. Бенфіка, своєю чергою, зробила ставку на контратаки з фланговими закиданнями та стандартами.

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Футбол гостей в першій половині першого тайму виявився значно ефективнішим – вони відбирали м'яч на чужій третині поля й розігрували короткі комбінації з проникними пасами в штрафний, а на 19-й хвилині "євреї" забили ефектний гол. Мазрауї накрив Грімальдо й вибив м'яч з-під його ніг, Ентоні підхопив його й запустив передачу на хід Мазрауї, а той виконав подачу – Аллє не замкнув, а от Тадіч ударом у дотик спрямував сферу в праву дев'ятку. 0:1!

Бенфіка, однак, не "поплила". Вже через 5 хвилин португальці могли зрівняти рахунок внаслідок прориву Рафи Сілви на правий край карного майданчика й пострілу з рикошетом. Пасвеєр в останню мить парирував. На 26-й же "орли" таки добилися свого, а допомогли їм лідери "аяксидів". Вертонген замкнув навіс з кутового, пробивши у захисника, після чого підібрав м'яч у штрафному, на ривку прибрав Мазрауї й прострілив вздовж лінії воротарського – Аллє ж ненароком підрізав сферу у власні ворота. 1:1!

Втім, ще через 3 хвилини Аякс відновив свою перевагу, причому гол створили автори попереднього забитого м'яча. Аллє пішов на замикання подачі з лівого флангу й чи то пробив сам, чи то Вертонген підправив м'яч у свої ворота – Влаходімос парирував, однак Аллє тут же зіграв на добиванні. 1:2!

В останній третині першого тайму Аякс стабілізував гру, нічого не дозволяючи Бенфіці. Амстердамці домінували на половині поля господарів, розкатуючи ефектні комбінації й дивом не забивши третій гол. Так, на 38-й хвилині Мазрауї потужно пробивав з лінії штрафного (Влаходімос врятував), а на 44-й Альварес отримав проникний пас на правий край, вистріливши у дальній кут – стійка виручила "орлів"! Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 1:2 на користь гостей.

По перерві підопічні Несона Веріссімо додали в агресії, але вона спочатку виливалась тільки у велику кількість фолів та єдиноборств. Розкрити гру вдалося лишень в середині другого тайму, причому господарі діяли набагато гостріше. Так, Бенфіка могла зрівняти рахунок на 57-й хвилині завдяки удару Евертона метрів з 18-ти – м'яч рикошетом від Тімбера пішов у протихід Пасвеєру, але пройшов поруч зі стійкою. На 60-й забивати повинен був Нуньєс, який летів на замикання прострілу Рафи Сілви, однак Дарвін трішечки не встиг.

Аякс огризнувся невдалим виходом Мазрауї на рандеву з Влаходімосом (голкіпер врятував португальців). Нелсон Веріссімо, тим часом, випустив Яремчука, а той на 70-й хвилині отримав розрізну передачу від Рафи Сілви й опинився прямо перед Пасвеєром – втім, Романа накрили, та і він нормально по м'ячу не влучив.

Аякс натяку не зрозумів, за що й був покараний на 72-й. Гонсалу Рамуш несподівано вистрілив з дальньої дистанції під поперечку, Пасвеєр парирував перед собою, а Яремчук тут же зіграв на добиванні – 2:2! Бенфіка зрівняла рахунок, а Рома зняв футболку, показавши під нею герб України.

В наступні 20 хвилин "орли" продовжували тиск, але і Аякс не збирався погоджуватись на нічию. Гра пішла на зустрічних курсах, але не приносила серйозних моментів. Лише в компенсований час "Да Луж" схопився за голови через дальній постріл Ентоні – бути б голу, якби Влаходімос не парирував.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Питання виходу в чвертьфінал буде вирішуватись у Амстердамі.

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