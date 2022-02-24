Прекрасна організація від Атлетіко

Дієго Сімеоне вийшов на гру з трьома центрбеками і залишив у запасі Суареса. Склад для інтенсивного футболу – гарне рішення Ель Чоло. Атлетіко потужно розпочав і задушив МЮ на перших хвилинах. Господарі відкрили рахунок після стандарту, коли Лоді другим темпом подав у штрафний майданчик, а Магуайр програв позицію і дозволив Фелішу забити головою.

Швидкий гол створив для Атлетіко комфортні умови. Активний пресинг змінився на середній захисний блок. Неймовірно міцний. МЮ буквально не міг пробитися крізь стіну. У гостей в першому таймі жодного дотику до м'яча в чужому штрафному і лише два дальні удари. Манчестер Юнайтед контролював м'яч, а Атлетіко контролював гру.

"Матрацники" давали шикарну інтенсивність. Вони були швидшими в кожному епізоді. Подвійна підстраховка на флангах, Кондогбія та Еррера виграли центр поля, мінімум вільних зон. Водночас Атлетіко завдяки контратакам і стандартам тримав ворожу оборону в напрузі. Кожен кутовий чи штрафний ставав проблемою для Юнайтед. Врсалько мав подвоювати перевагу, замикаючи простріл Лоді, але влучив у поперечину.

А МЮ не справлявся ні з пресингом на старті зустрічі, ні з бетонним блоком потім. Після найгіршого тайму з Рангніком на другу половину зустрічі "дияволи" вийшли з кращим настроєм. З'явилися передачі у штрафний майданчик, з'явилися непогані атаки, але навіть в такому режимі гості до 80 хвилини не створили жодної гольової нагоди, а Атлетіко все одно частіше бив по воротах.

МЮ рятує 19-річний хлопчина

Магуайр, можливо, не заслуговує такої кількості критики, яка на нього звалилася останнім часом. Але які можуть бути виправдання, коли Харрі програє індивідуальну дуель Фелішу в своєму штрафному? Варан грубо обрізає команду перед штрафний майданчиком – це той футболіст, який кілька років тому був найкращим центрбеком світу?

Фернандеш зробив собі ім'я в Манчестер Юнайтед, найкращий футболіст клубу останніх років. Але ще до 15-ї хвилини Бруну рази три дозволив себе обікрасти в центрі поля. У команді немає ігрової дисципліни, немає вміння відпрацювати на межі можливостей у потрібний момент (яким володіють топ-клуби), немає звички зберігати концентрацію та миттєво реагувати на поганий розвиток подій.

Ральф Рангнік зробив потрійну заміну. Це і врятувало Манчестер Юнайтед. Свіжі футболісти витримували режим Атлетіко. Один з джокерів наприкінці зустрічі зрівняв рахунок. Фред і Фернандеш розігнали контратаку, а 19-річний Антоні Еланга реалізував вихід сам на сам з голкіпером. Нічия – дуже позитивний результат для МЮ, зважаючи на картину гри. На останніх хвилинах ще й Грізманн влучив у поперечину.

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Епоха змінюється – Феліш кращий за Роналду

Кріштіану 5 разів вибивав Атлетіко з Ліги чемпіонів і за 35 матчів проти "кольчонерос" настріляв 25 голів + 9 асистів. І що він сьогодні показав проти улюбленого суперника? Нічого. Найкращим моментом Роналду залишився штрафний, традиційно пробитий вище воріт. Його дуже щільно тримали, не соромилися грати грубо і залишили Кріша в тіні.

Запалив інший португалець. Чудовий матч провів Феліш. Гол – лише вершина айсберга. Жоау постійно створював проблеми захисту Манчестер Юнайтед. Він користувався високими позиціями Фернандеша та Погба, відкривався за їхніми спинами під передачі та розганяв контратаки. Завдяки розумним переміщенням і вибору позиції Феліш виграв багато єдиноборств і заробив чимало фолів.