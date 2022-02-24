Роман Яремчук появился на поле на 62-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ против Аякса и очень быстро отпраздновал взятие ворот.

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26-летний украинец удачно сыграл на добивании и головой перевел мяч в сетку ворот. Празднование Романа заслуживает отдельной порции аплодисментов, форвард продемонстрировал на камеру футболку с украинским трезубцем.

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Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится в Амстердаме 15 марта.

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