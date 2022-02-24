Яремчук отличился голом в ворота Аякса – форвард поддержал Украину на фоне российской агрессии
00:18 - Читати українською
Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук спас "орлов" от поражения (2:2).
завершено
26’ Себастьян Алле
72’ Роман Яремчук
Душан Тадич 18’
Себастьян Алле 29’
18’ Душан Тадич
26’ Себастьян Алле
29’ Себастьян Алле
72’ Роман Яремчук
Роман Яремчук появился на поле на 62-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ против Аякса и очень быстро отпраздновал взятие ворот.
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26-летний украинец удачно сыграл на добивании и головой перевел мяч в сетку ворот. Празднование Романа заслуживает отдельной порции аплодисментов, форвард продемонстрировал на камеру футболку с украинским трезубцем.
Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится в Амстердаме 15 марта.
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