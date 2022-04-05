Бенфика и Ливерпуль встречаются в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бенфика – Ливерпуль стартовал в 22:00 по Киеву на стадионе Да Луж в Лиссабоне. Прямая трансляция игры – на MEGOGO, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Это уже второй вояж в Португалию для подопечных Клоппа в текущем евросезоне. В групповом турнире мерсисайдцы на выезде разобрались с Порту (5:1). В 1/8 финала Ливерпуль прошел Интер (2:0, 0:1), а Бенфика оказалась сильнее Аякса (2:2, 1:0).

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Роман Яремчук начал поединок в запасе. Напомним, что в текущей ЛЧ в активе украинца два гола.

Победитель этого двухматчевого противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Вильярреал – Бавария.

Стартовые составы

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Р. Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон – Рамуш, Нуньес.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Кейта, Фабиньо, Алькантара – Салах, Мане, Диас.

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