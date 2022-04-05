Трудно назвать Бенфику главным открытием Лиги чемпионов этого года, ведь были и более интересные коллективы. Тот же Аякс, например, демонстрировал фантастическую статистику на уровне лучших топ-клубов – и Зальцбург показал лучшие показатели в прессинге, едва не прибив Баварию дома. Бенфика же выступала в ЛЧ на фоне огромных тактических и внутрикомандных проблем, играя в простой футбол от обороны и контратак. По большому счету "орлы" должны были вылетать еще в матче плей-офф квалификации против ПСВ.

Тем не менее, все вышеупомянутые клубы ныне смотрят ЛЧ по телевизору, а Бенфика со всеми своими неурядицами дотянула до четвертьфинала – и было бы несправедливо не похвалить лиссабонцев. Они выжили в группе с Барсой и Баварией, разгромив каталонцев на Да Луж, да и с Аяксом команда выглядела достойно (по крайней мере, у себя дома). Португальцы в каждой игре проявляли сильнейший характер – особенно в Амстердаме, где удалось одержать победу при счете 4:16 по ударам. Если бы Лени Рифеншталь жила в наше время, то фильм "Триумф воли" был бы о Бенфике.

Это очень важная черта для поединка против Ливерпуля, ведь сегодня "орлам" придется страдать по максимуму. Мерсисайдцы в текущем сезоне явно нацелились на чемпионство и финал ЛЧ. Подопечные Юргена Клоппа идут в топ-3 клубов Европы по количеству голов, xG, передач в последнюю треть поля и в штрафную, а по пасам на продвижение команда лучшая. Как и по куче других показателей. В обороне коллектив тоже сильный – в АПЛ он пропустил всего 20 голов (в Европе меньше пропускает только Бавария).

Мощная работа в защите сегодня крайне нужна англичанам, ведь Бенфика не столь проста, как кажется. Несмотря на множество проблем и нестабильность по ходу сезона, "орлы" демонстрируют способность адаптироваться под тактику соперника по ходу игры и разрывать в контратаках. Кроме того, лиссабонцы опасны на стандартах, а оборона способна выдерживать колоссальное давление (не без фарта и не без героизма голкипера).

Впрочем, когда дело доходило до противостояния со здоровым агрессивным грандом, Бенфика сыпалась – Бавария забила в ворота Влаходимоса 10 голов. А Ливерпуль – здоровый и агрессивный.

Кадровая ситуация

У Бенфики с кадрами все стабильно. Команда уже привыкла обходиться без ведущего центрбека Лукаса Вериссимо, у которого травма "крестов". Долго восстанавливается и нападающий Пинью. В заявку вернулся Сеферович. Для Яремчука это не очень хорошо – предыдущие два матча он начинал в старте, но в поединке с Брагой "орлы" забили только после выхода Харриса на замену. Швейцарец заменил именно Романа.

Ливерпуль не может рассчитывать только на травмированного Кейта. Кроме того, существуют вопросы готовности Александера-Арнольда, однако в заявку Трент попал. Других проблем с составом у мерсисайдцев нет.

Ориентировочные составы на матч Бенфика – Ливерпуль

Бенфика: Влаходимос – Жилберт, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Р. Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон – Рамуш, Нуньес

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Алькантара – Салах, Жота, Диас

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

В принципе, нет никакого смысла расписывать, почему Ливерпуль сегодня должен отпраздновать уверенную победу. Все и сами понимают неравенство сил. Не может команда, пропускающая от Браги по три гола и не способная одолеть Визелу, избивать претендента на чемпионство Англии и Европы. Мерсисайдцы в последних 20 матчах одержали 17 побед при одном поражении, одолев Челси в финале Кубка лиги, прибив Интер и легко обыграв Арсенал (и тот же Интер).

В родных стенах Бенфика всегда выступает лучше, чем на выезде, но сегодня не верится даже в какой-нибудь гол португальцев. Ливерпуль слишком силен.

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