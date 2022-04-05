Бенфіка та Ліверпуль зустрічаються у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Бенфіка – Ліверпуль стартує о 22:00 за Києвом на стадіоні Да Луж у Лісабоні. Пряма трансляція гри – на MEGOGO, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Це вже другий вояж у Португалію для підопічних Клоппа в поточному євросезоні. У груповому турнірі мерсисайдці розібралися з Порту (5:1). У 1/8 фіналу Ліверпуль пройшов Інтер (2:0, 0:1), а Бенфіка виявилася сильнішою за Аякс (2:2, 1:0).

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Роман Яремчук розпочне поєдинок у запасі. Нагадаємо, що в поточній ЛЧ в активі українця два голи.

Переможець цього двоматчевого протистояння у півфіналі зіграє з сильнішим у парі Вільяреал – Баварія.

Стартові склади

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Р. Сілва, Вайгль, Таарабт, Евертон – Рамуш, Нуньєс.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Кейта, Фабінью, Алькантара – Салах, Мане, Діас.

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