Делегация киевского клуба до сих пор ждет в самолете на территории аэропорта Борисполя, утверждает Meta-ratings.

Динамо объявило заявку на "прощальный" матч Лиги чемпионов против Бенфики – есть большая потеря

Динамо должно было прибыть в столицу Португалии в 16:00, но до сих пор даже не отправилось. Рейс отложен, а команда Мирчи Луческу вынуждена сидеть на борту. По информации официального сайта аэропорта Борисполя, новое время отправки – 19:00.

Напомним, поединок между Бенфикой и Динамо состоится в среду, 8 декабря. Начало встречи в 22:00. Киевляне уже потеряли какую-либо турнирную мотивацию, а португальцам для выхода из группы нужна исключительно победа и надежда на осечку Барселоны в параллельном матче против Баварии.

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