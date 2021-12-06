Бенфика – Динамо: у киевлян проблемы с вылетом в Лиссабон, – СМИ
Динамо не смогло вовремя отправиться на поединок 6-го тура Лиги чемпионов против Бенфики.
Делегация киевского клуба до сих пор ждет в самолете на территории аэропорта Борисполя, утверждает Meta-ratings.
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Динамо должно было прибыть в столицу Португалии в 16:00, но до сих пор даже не отправилось. Рейс отложен, а команда Мирчи Луческу вынуждена сидеть на борту. По информации официального сайта аэропорта Борисполя, новое время отправки – 19:00.
Напомним, поединок между Бенфикой и Динамо состоится в среду, 8 декабря. Начало встречи в 22:00. Киевляне уже потеряли какую-либо турнирную мотивацию, а португальцам для выхода из группы нужна исключительно победа и надежда на осечку Барселоны в параллельном матче против Баварии.
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