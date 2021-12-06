Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые завершат путь в Лиге чемпионов матчем против Бенфики.

В Лиссабон полетели 23 игрока, среди которых двое голкиперов, информирует пресс-служба киевлян. Несколько удивляет отсутствие Томаша Кендзеры, хотя никаких новостей о травме поляка не было.

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Вратари: Бущан, Бойко.

Защитники: Шабанов, Миколенко, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Кулач, Шкурин, Витиньо, Рамирес.

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Напомним, поединок между Бенфикой и Динамо состоится в среду, 8 декабря. Начало встречи в 22:00. Киевляне уже потеряли какую-либо турнирную мотивацию, а португальцам для выхода из группы нужна исключительно победа и надежда на осечку Барселоны в параллельном матче против Баварии.

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