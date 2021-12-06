Динамо не змогло вчасно вирушити на поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Делегація київського клубу досі чекає в літаку на території аеропорту Борисполя, стверджує Meta-ratings.

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Динамо повинно було прибути до столиці Португалії о 16:00, але досі навіть не вирушило. Наразі рейс відкладений, а команда Мірчі Луческу змушена сидіти на борту. За інформацією офіційного сайту аеропорту Борисполя, новий час відбуття – 19:00.

Нагадаємо, поєдинок між Бенфікою та Динамо відбудеться у середу, 8 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Кияни вже втратили будь-яку турнірну мотивацію, а португальцям для виходу з групи потрібна виключно перемога і надія на осічку Барселони у паралельному матчі проти Баварії.

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