Под руководством сэра Алекса Фергюсона Дэвиду Бекхэму удалось пройти путь от молодого многообещающего игрока до звезды мирового масштаба. Но у любой красивой истории есть конец, который становится началом нового приключения.

Сезон 2002/03 складывался для Манчестер Юнайтед удачно: команда сражалась за чемпионство с Арсеналом и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, со второго места, пропустив вперед дортмундскую Боруссию.

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Но отношения Алекса Фергюсона с одной из главных звезд команды Дэвидом Бекхэмом были далеки от идеальных. Шотландец очень критично относился к славе футболиста вне футбольного поля. Дэвид стал настоящей иконой стиля, часто появлялся на вечеринках, а это, по мнению сэра Алекса, отвлекало его от футбола.

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Поворотный момент произошел 15 февраля 2003 года. В 1/8 финала Кубка МЮ на "Олд Траффорд" проиграл лондонскому Арсеналу. "Канониры" одержали убедительную победу со счетом 2:0. Второй гол Фергюсон списал на Бекхэма, слишком медленно возвращавшегося в оборону. Зайдя в раздевалку, он сразу высказал претензии к звездному футболисту. Тот ответил, разгорелся конфликт. В порыве эмоций сэр Алекс изо всех сил ударил бутсу, лежащую в центре раздевалки – она прилетает прямо в лицо Бекхэму, его бровь рассечена. История быстро ушла в прессу.

Футболист не хотел слушать никаких аргументов Фергюсона и ждал от тренера публичных извинений. Сам шотландец на такой шаг идти не собирался. Когда специалист увидел, что разговоры безрезультатны, он пошел в боссам клуба и заявил: "Игрок не может ставить себя выше тренера. Бекхэма нужно продавать".

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ готовила манкунианцам еще один удар: "дьяволам" придется сразиться со звездным Реалом. Потенциально судьба могла свести МЮ с Селтиком, Валенсией или Порту, но Ферги ждало тяжелое испытание.

Реал сразу же воспользовался ситуацией и заявил, что хочет видеть Бекхэма в своих рядах. Фергюсон пытался погасить пламя слухов, но тщетно – "королевский" клуб умел работать в информационном поле. Сам футболист хорошо отзывался о мадридцах, что еще больше усугубляло ситуацию.

Первый матч на "Сантьяго Бернабеу" прошел под диктовку "сливочных". Реал полностью выиграл центр поля, Фигу забил шедевр в ворота Бартеза, а Рауль удвоил преимущество своей команды. Взбучка в раздевалке немного оживила гостей, но Реал не собирался отпускать ситуацию – сразу после перерыва Рауль делает дубль. Гол Нистелроя был лишь отрадным призом, который оставлял теоретические шансы на проход в следующий этап.

Ответный матч на "Олд Траффорд". Реал в чемпионате проиграл Сосьедаду 4:2. Юнайтед верит – им тоже по силам такое чудо. Фергюсон покидает Бекхэма на скамейке запасных, отдав предпочтение Сульшеру.

Оле был в великолепной форме. Он мог изменить ход игры, выйдя на замену, но его постоянное использование в роли Джокера могло плохо сказаться на настроении футболиста. Бекхэм – блестящий игрок, но я решил поставить Сульшера, – объяснял потом свое решение сэр Алекс.

Кроме того, Реал не мог рассчитывать на Рауля, оказавшегося в больнице из-за аппендицита – еще одна хорошая новость.

Впрочем, МЮ не учел одного – магического Роналдо. "Зубастик" использует каждый момент на максимум и оформляет хет-трик. Когда тот идет на замену, "Олд Траффорд" стоя провожает форварда на скамейку и дарит безумные овации. Здесь умеют чтить красоту футбола.

Фергюсон пускает в игру Бекхэма. Тот быстро берет на себя роль дирижера и просто летает по полю. Дэвид не собирается сдаваться с опущенными руками – он еще не сказал своего слова. Штрафной у ворот Реала. Дэвид поставил мяч и взял фирменный разбег по диагонали. Мгновение – и мяч от перекладины влетел в ворота Икера Касильяса, счет стал 3:3.

Еще несколько моментов – и Бекхэм делает дубль и выводит команду вперед. "Олд Траффорд" оживает: надежда на проход дальше мизерна, но МЮ покинет турнир с высоко поднятой головой. Игроки Реала начинают говорить с Бекхэмом. "Ты будешь играть за нас?", – спрашивает Роберто Карлос. "Как насчет обмена футболок после игры?", – предлагает Зидан. Такое внимание понравилось хавбеку. Он принял решение: если поступит предложение – он станет игроком самого богатого клуба мира.

Прощание с родным клубом в чемпионате стало еще ярче, чем в ЛЧ – ребята Фергюсона подарили клубному музею 15-й кубок чемпиона АПЛ. Но изменить решение Дэвида и наладить отношения футболиста и тренера не смогло даже это яркое событие. Впечатленный игрой 28-летнего Бекхэма в ЛЧ Реал платит 25 миллионов фунтов стерлингов. В карьере звезды началась новая история.