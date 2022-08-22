"Это команда, в которой есть качественные игроки на всех позициях. Они играют за сборные своих стран. Могу сказать, что Отаменди, Жоау Мариу, Жилберту и Гримальдо очень опытные. Сейчас Рафа Силва для меня – сильнейший игрок в этой Бенфике. Странно, что он еще не перешел в другой клуб. Он – как Бернарду Силва.

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Нам не нужно забивать три гола, чтобы победить. Мы можем забить два и перейти в дополнительное время. В последних двух играх в Лиге чемпионов мы всегда играли в дополнительное время и выиграли. Но я, конечно, шучу. Бенфика сильнее Динамо.

Мы хотим показать игру, достойную Лиги чемпионов. Будем действовать агрессивно. В первом матче мы не использовали шансы забить гол, а теперь, во втором, постараемся продемонстрировать максимум. На стадионе будет хорошая атмосфера. Бенфика выступит в составе лучшую "одинадцатку". У нас очень молодые игроки, есть футболисты, которые не видели своих семей в течение нескольких месяцев. Все это для нас новое", – цитирует Луческу Desporto ao Minuto.

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