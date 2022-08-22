"Це команда, в якій є якісні гравці на всіх позиціях. Вони грають за збірні своїх країн. Можу сказати, що Отаменді, Жоау Маріу, Жілберту та Грімальдо дуже досвідчені. Наразі Рафа Сілва для мене – найсильніший гравець у цій Бенфіці. Для мене дивно, що він ще не перейшов у інший клуб. Він – як Бернарду Сілва.

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Нам не потрібно забивати три голи, щоб перемогти. Ми можемо забити два і перейти у додатковий час. В останніх двох іграх у Лізі чемпіонів ми завжди грали у додатковий час та виграли. Але я, звичайно, жартую. Бенфіка сильніша за Динамо.

Ми хочемо показати гру, гідну Ліги чемпіонів. Будемо діяти агресивно. У першому матчі ми не використали шанси забити гол, а тепер, у другому, постараємося продемонструвати максимум. На стадіоні буде гарна атмосфера. Бенфіка виступить у складі найкращу "одинадцятку". У нас дуже молоді гравці, є футболісти, які не бачили своїх сімей протягом кількох місяців. Все це для нас нове", – цитує Луческу Desporto ao Minuto.

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