"К сожалению, для динамовцев этот поединок уже не имеет никакого турнирного значения – выше четвертого места они не поднимутся. Однако уверен, что подопечные Мирчи Луческу отправились заранее в Лиссабон не на прогулку. Я не буду утверждать, что Барселона как-то стимулировала Динамо, но киевляне и сами горят желанием одержать первую победу в групповом раунде, что позволит испанскому гранду пробиться в следующий раунд.

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Это может повлиять на решение клубного руководства Бенфики уволить главного тренера Жорже Жезуса. В последнее время лиссабонцы действительно резко сдали. Поэтому судьба Бенфики прежде всего зависит от самих футболистов. Путевка в Лигу Европы у них уже в кармане, а если добьется успеха у ворот Динамо, могут еще продолжить весной борьбу даже в Лиге чемпионов.

Я все же склоняюсь к тому, что динамовцы воспользуются тем, что Бенфика, атакуя большими силами, будет обнажать тылы, и возьмут на вооружение контрвыпады. Надеюсь, Динамо не уйдет с поля без своего гола и, по крайней мере, не проиграет", – поделился Гецко в комментарии meta-ratings.

Поединок Бенфика – Динамо состоится уже сегодня, 8 декабря, начало – в 22:00. У киевлян нет шансов подняться с 4-го места, а вот команда Романа Яремчука еще претендует на 1/8 финала. Для этого лиссабонцам следует побеждать киевлян и надеяться, что Барселона не обыгрывает Баварию в Мюнхене.

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