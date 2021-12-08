"На жаль, для динамівців цей поєдинок уже не має жодного турнірного значення – вище за четверте місце вони не піднімуться. Проте впевнений, що підопічні Мірчі Луческу вирушили заздалегідь до Лісабона не на прогулку. Я не стверджуватиму, що Барселона якось стимулювала Динамо, але кияни і самі горять бажанням здобути першу перемогу в груповому раунді, що дозволить іспанському гранду пробитися в наступний раунд.

Бенфіка – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу – про довгий переліт, рівень киян та непередбачуваність ЛЧ

Це може вплинути на рішення клубного керівництва Бенфіки звільнити головного тренера Жорже Жезуса. Останнім часом лісабонці справді різко здали. Тому доля Бенфіки, насамперед, залежить від самих футболістів. Путівка до Ліги Європи у них уже в кишені, а якщо досягне успіху біля воріт Динамо, можуть ще продовжити навесні боротьбу навіть у Лізі чемпіонів.

Я все ж таки, схиляюся до того, що динамівці скористаються тим, що Бенфіка, атакуючи великими силами, оголюватиме тили, та візьмуть на озброєння контрвипади. Сподіваюся, Динамо не піде з поля без свого гола і, принаймні, не програє", – поділився Гецко в коментарі meta-ratings.

Поєдинок Бенфіка – Динамо відбудеться вже сьогодні, 8 грудня, початок – о 22:00. Кияни не мають шансів піднятися з 4-го місця, а от команда Романа Яремчука ще претендує на 1/8 фіналу. Для цього лісабонцям слід перемагати киян і сподіватися, що Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

Бенфіка – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів