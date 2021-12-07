"На нас повлияла не столько игра с Вересом, сколько задержка в аэропорту, 12 часов, которые нам пришлось провести в пути. Надеюсь, что сегодняшний день помог ребятам отдохнуть и восстановиться перед завтрашней игрой.

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Мы и в прошлом году заканчивали первую часть чемпионата в то же время. После игры Лиги чемпионов нас ждет последняя игра в чемпионате. Надеюсь, что мои ребята отнесутся к этому профессионально. Хочу, чтобы они продолжили показывать игру, которую они показывали раньше в турнире. Завтра последняя игра в Лиге чемпионов. Команда хорошо провела две встречи с Барселоной и игру с Баварией дома. Мы заслуживали в этих матчах больше. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать зачетные баллы.

Поражение Бенфики от Спортинга в чемпионате? Каждая игра имеет свою историю. Это было дерби Лиссабона, встреча двух старых знакомых. Команды продемонстрировали очень высокий уровень, была хорошая игра, в которой Спортинг заслуженно победил. Они забили быстрый гол, что изменило картину игры в поле.

Бенфике нужно было раскрываться и атаковать, чтобы сравнять счет. Завтра будет совсем другая игра. Бенфике нужна победа, и они будут организовывать игру так, чтобы доминировать и контролировать игру. Мы должны стараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру.

Уровень игроков Динамо? Эти ребята второй год играют вместе и удачные матчи с Барселоной и Баварией показали, что мы на правильном пути. Считаю, что в том же первом матче с Бенфикой мы должны выигрывать, но нам чуть-чуть не повезло.

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Думаю, что завтра Бенфика будет играть мощно, они захотят забить скорый гол, чтобы контролировать ход встречи. Они стремятся победить, особенно после поражения в дерби. Но в чемпионате предстоит еще длинная дистанция, есть время, чтобы все изменить. А у ЛЧ это последняя игра, и еще неизвестно, какой результат будет зафиксирован в Мюнхене. Думаю, Бенфика будет играть мощно с самого начала поединка", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Поединок Бенфика – Динамо состоится 8 декабря, начало – в 22:00. У киевлян нет шансов подняться с 4-го места, а вот команда Романа Яремчука еще претендует на 1/8 финала. Для этого лиссабонцам следует побеждать киевлян и надеяться, что Барселона не обыгрывает Баварию в Мюнхене.

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