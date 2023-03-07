Бенфика поборется с Брюгге за право сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Стартовые составы на ответный матч – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Бенфикой и Брюгге пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Старт встречи – в 22:00. Телетрансляция поединка доступна на MEGOGO.

Матч в Бельгии завершился со счетом 2:0 в пользу лиссабонского клуба. Роман Яремчук сыграет против своей бывшей команды с первых минут.

Бенфика – Брюгге: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы

Бенфика:

Брюгге:

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