Челси стал главным игроком во время зимней трансферной кампании, закупившись на 329 миллионов евро и подписав сразу 8 новичков. Проблемы с сыгранностью стали логичным следствием масштабных инвестиций в состав, но лондонцы и до них выглядели ужасно – за последние 16 матчей они одержали всего три победы, потерпев девять поражений.

"Пенсионеры" страдают от кучи тактических проблем. Все настолько печально, что в первом матче против Боруссии англичане отказались от высокого прессинга и активной работы с мячом, что не характерно для Грэма Поттера. Да и в целом организация игры Челси хромает на обе ноги – особенно это касается позиционного наступления.

Огромные разрывы, дублирование ролей в одной зоне, сваливание на один фланг, низкая динамика, невнятный прессинг и разбалансированность конвертировались в очень низкое количество моментов. Показательно, что гол в ворота Лидса в субботу стал лишь вторым за семь матчей, хотя здесь стоит вспомнить и об ужасной реализации – в новом году Челси наиграл на 14,3 ожидаемых гола (шестое место в таблице), а забил всего пять (16-е место).

Перед поединком в Дортмунде лондонцев даже не считали фаворитами. Первый тайм подтвердил правоту экспертов – Боруссия крушила "пенсионеров" благодаря высокой интенсивности игры, мобильности Юлиана Брандта и отсутствию постоянного прессинга Челси. Грандиозные разрывы в центре за первые полчаса вылились в 8:0 по ударам, хотя потом подопечные Грэма Поттера адаптировались, изменив тактику. Во втором тайме доминировали англичане, однако свои моменты команда не реализовала, а с контратаки немцы забили единственный гол.

За три последующие недели ситуация в Челси не стала намного лучше, но на выходных Челси одержал победу над Лидсом – первую за 6 матчей. Самое главное, тренерский штаб нащупал интересный тактический рисунок. Команда работала в схеме 3-4-3, в которой Чилвелл закрывал весь левый фланг, а вингеры работали ближе к центру. Особенно это было характерно для левого края атаки, в то время как справа создавались изоляции для Стерлинга.

Мудрик в этой игре вообще не вышел на поле. В данной схеме его наличие выглядит слишком сомнительно – Михаил создан для игры на пространстве, в широких позициях. Будет обидно, если в ответном матче против Боруссии нашего казака снова оставят за бортом, ведь в Дортмунде он довольно неплохо обыгрывался с Фелишем и Чилвеллом.

В любом случае, Челси сегодня будет трудно. Боруссия после триумфа в первой встрече не сбавила обороты, одержав три победы подряд – причем на выходных подопечные Эдина Терзича переиграли РБ Лейпциг. В общем, "шмели" остаются единственной командой Европы, которой удалось выиграть все матчи в новом году. Дортмундцы торжествовали 10 раз во всех турнирах. Как следствие, в Бундеслиге они догнали по очкам Баварию.

Перечислять тактические козыри немцев придется очень долго. Коллектив демонстрирует чрезвычайную гибкость структуры позиционного наступления, по ходу одной атаки меняя несколько схем. Например, с 2-5-3 на 3-4-3, а затем – на 3-5-2. Особенно перспективно выглядит относительная свобода движений у Брандта и Беллингема, причем их импровизации гармонично поддерживаются партнерами. Также стоит отметить огромное влияние центрхава Джана, которого можно назвать дирижером билд-апа "шмелей".

В общем, командное взаимодействие Боруссии вызывает восторг, а столь масштабный прогресс в организации игры заставляет уважать молодого Эдина Терзича. Он не только мотиватор. Тем не менее, перформанс дортмундцев связан не только с тактическими преимуществами, но и с ощутимым фартом – "шмели" оверперформили в плане реализации (забили на 6 голов больше ожидаемого) и набора очков (должны были набрать на 8 меньше). В большом количестве матчей команде откровенно везло – в частности, во вторых таймах против Челси и РБ Лейпциг.

БД имеет определенные уязвимости при быстрых вертикальных атаках соперника, да и аккуратностью в обороне Дортмунд не славится. Если бы не сильная форма голкипера Кобеля, 2023-й год мог пойти значительно хуже. Под интенсивным прессингом Боруссия также не всегда держится – правда, в таком режиме она часто ловит соперника на контратаке и потом уже не отпускает преимущество.

Словом, нас ожидает очень интересное противостояние на Стэмфорд Бридж. Оба коллектива имеют недостатки, однако их потенциал едва ли не безграничен. Кто его реализует лучше? Сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

В лазарете Челси не бывает скучно, ведь там находится большая группа футболистов. Из-за травм сегодня не сыграют Аспиликуэта, Канте, Тьягу Силва, Менди и Броя. Появление Джеймса на поле остается под вопросом, а вот насчет Маунта вариантов нет – хавбек дисквалифицирован.

У Боруссии ситуация с составом также далека от идеальной. Повреждения залечивают Адейми, Мукоко и Морей, а из-за дисквалификации не сыграет Райерсон. Кроме того, под вопросом выход Кобеля – он пропускал поединок против РБ Лейпциг, а сейчас его состояние неизвестно. Потери достаточно серьезные, но, в принципе, данных футболистов есть кем заменить.

Ориентировочные составы на матч Челси – Боруссия Д

Челси: Кепа – Фофана, Кулибали, Чалоба – Джеймс, Фернандес, Ковачич, Чилвелл – Фелиш, Хаверц, Стерлинг

Боруссия Д: Майер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Брандт, Беллингем, Озджан, Ройс – Алле

Прогноз "Футбол 24" – 1:0, серия пенальти

Букмекеры считают Челси почти безусловным фаворитом. На победу Дортмунда коэффициенты чуть ли не втрое выше, но в этом нет ничего удивительного. Лондонцы существенно превосходят в кадровом потенциале, они будут играть дома, а последний матч коллектив выиграл. К тому же, второй тайм в Германии показал, что подопечные Грэма Поттера способны гонять "шмелей" в хвост и гриву – успех же Эдина Терзича не в последнюю очередь держится на фарте.

Впрочем, конторы забывают, что Челси в 2023 году ни разу не смог забить больше одного гола. Кроме того, недостатков в игре лондонцев слишком много, а минимальная победа над Лидсом не впечатляет – "павлины" борются за выживание. "Пенсионеры" действительно способны зажать Боруссию и забить, но способны ли они не пропустить и пройти дальше?

Вот здесь возникают вопросы. Коллективы примерно равны. У обеих команд слишком много нюансов, поэтому мы уклонимся от конкретного прогноза на проход. Вполне вероятным итогом противостояния кажется серия пенальти, в которой все решит рандом.

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