Яремчук потрапив у стартовий склад на матч-відповідь 1/8 ЛЧ проти Бенфіки – українець повертається на Да Луж
7 березня 20:55 - Читать на русском
Бенфіка побореться з Брюгге за право зіграти у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Стартові склади на матч-відповідь – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
38’ Рафа Сілва
45+2’ Гонсалу Рамуш
57’ Гонсалу Рамуш
71’ Жоао Маріу
77’ Давід Нерес
Бйорн Мейєр 87’
38’ Рафа Сілва
45+2’ Гонсалу Рамуш
57’ Гонсалу Рамуш
71’ Жоао Маріу
77’ Давід Нерес
87’ Бйорн Мейєр
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Бенфікою та Брюгге пройде у Лісабоні на стадіоні "Да Луж". Старт зустрічі – о 22:00. Телетрансляція поєдинку доступна на MEGOGO.
Бенфіка – Брюгге: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Матч у Бельгії завершився з рахунком 2:0 на користь лісабонського клубу. Роман Яремчук зіграє проти своєї колишнньої команди з перших хвилин.
Стартові склади
Бенфіка:
Брюгге:
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