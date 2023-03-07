Бенфіка побореться з Брюгге за право зіграти у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Стартові склади на матч-відповідь – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Бенфікою та Брюгге пройде у Лісабоні на стадіоні "Да Луж". Старт зустрічі – о 22:00. Телетрансляція поєдинку доступна на MEGOGO.

Бенфіка – Брюгге: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Матч у Бельгії завершився з рахунком 2:0 на користь лісабонського клубу. Роман Яремчук зіграє проти своєї колишнньої команди з перших хвилин.

Стартові склади

Бенфіка:

Брюгге:

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