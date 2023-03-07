Еще летом болельщики и эксперты заметили невероятный прогресс Бенфики, а после разгрома Митьюлланда и Динамо в квалификации ЛЧ сомнений практически не осталось – это одна из самых мощных версий "орлов" за последние десятилетия. В последующие полгода лиссабонцы не разочаровали болельщиков, прорвавшись в плей-офф Лиги чемпионов (в группе с ПСЖ и Ювентусом), а в чемпионате команда уверенно шагает к золоту, имея 8-очковый отрыв.

В этом сезоне подопечные Роджера Шмидта дважды расписали ничью с ПСЖ, одержали две победы над Ювентусом (одна из них – 4:3) и выбили мощный Порту из Кубка. Однозначно, сейчас Бенфика является одной из сильнейших команд Европы, а ее амбиции выходят даже за пределы четвертьфинала ЛЧ. "Орлы" способны бить практически любого соперника. В частности, и Брюгге.

Бельгийцы стали одной из главных сенсаций нынешней Лиги чемпионов, однако после группового этапа команда "поплыла". За последние 13 матчей в чемпионате (то есть, сразу после прорыва в плей-офф ЛЧ) "горожане" одержали всего две победы. Смена тренера не сильно помогла – 2 победы, 6 ничьих, 2 поражения. Некоторые подвижки в уровне игры стали заметными, но в целом кризис продолжается. Неудивительно, что в такой форме Брюгге проиграл домашний поединок против Бенфики (0:2).

Триумф португальцев выглядел чрезвычайно убедительно. 14:4 по ударам, 4:1 по попаданиям в створ (плюс попадание в стойку Брюгге), 2,83 xG против 0,46. Правда, у подопечных Скотта Паркера был классный отрезок в стартовые полчаса, а на 45-й минуте они даже забили – впрочем, взятие ворот отменили из-за офсайда. Роман Яремчук на поле так и не появился.

Теперь для прорыва в 1/4 Брюгге нужно чудо. Учитывая разгромное поражение от аутсайдерского Остенде в последнем туре, чуда сегодня не случится. Бенфика дома не проиграла ни одного матча в сезоне, а ее интенсивный узкий прессинг в схеме 4-4-2 является одним из лучших в Европе. Тягаться с такими "орлами" трудно даже грандам, поэтому команда Скотта Паркера кажется обреченной.

Возможно, именно в это время стоит выпустить в основе Яремчука. Роман должен быть заведенным на матч против своей бывшей команды, а в недавнем поединке против Гента украинец заработал пенальти. Правда, во встрече с Остенде он получил только 30 минут, которые откровенно провалил. Учитывая отсутствие кадровых проблем в линии нападения, шансы на выход нашего казака выглядят мизерными.

Кадровая ситуация

Травмированы: Чикинью (под вопросом), Гедеш (под вопросом), Дракслер, Ристич – Хендри, Сков Ольсен

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Бенфика – Брюгге

Бенфика: Влаходимос – Бах, А. Силва, Отаменди, Гримальдо – Флорентину, Чикинью – Мариу, Р. Силва, Аурснес – Рамуш

Брюгге: Миньоле – Мата, Мехеле, Силла, Меер – Оньедика, Одой – Бьюкенен, Ванакен, Ланг – Жутгла

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Челси – Боруссия Д: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов