Беллингем вывихнул плечо в матче чемпионата Испании между Реалом и Райо Вальекано (0:0). Он пропустил игру с Валенсией, которая состоялась в прошедшую субботу.

Анчелотти пролил свет на травму Беллингема – звезда Реала должен пройти обследование

Джуд был вызван в сборную Англии на матчи отбора к Евро-2024 с Мальтой и Северной Македонией. Однако после прохождения медицинского обследования врачи сборной подтвердили недоступность полузащитника к игре. Вместе с ним расположение команды покинул защитник Челси Ливай Колуилл – он также травмировал плечо.

Напомним, что в понедельник Коул Палмер, Эзри Конса и Рико Льюис заменили травмированных Джеймса Мэддисона, Каллума Уилсона и Льюиса Данка.

Англия уже квалифицировалась на чемпионат Европы. Еще одна победа обеспечит команде первое место в группе C.

"Мама все ще застеляє йому ліжко": Беллінгем – про батька, який забив 700 голів, топ-зустріч із Зіданом і "Золотий м'яч"