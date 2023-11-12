"Беллингем поедет в Англию, чтобы пройти обследование, но он скоро вернется. Если он не смог сыграть против Валенсии, то Джуд не сможет играть за Англию.

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Ему нужно проделать определенную работу в течение следующих нескольких недель, чтобы укрепить плечо. Он будет готов играть после международного перерыва", – цитирует Анчелотти официальный сайт Реала.

Отметим, что Беллингем пропустил два последних матча мадридцев (против Браги в ЛЧ и с Валенсией в Ла Лиге). В текущем сезоне Джуд провел за "сливочных" 14 поединков, в которых отметился 13 голами и 3 ассистами.

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