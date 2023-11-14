Півзахисник Реала і збірної Англії Джуд Беллінгем покинув розташування національної команди через травму.

Беллінгем вивихнув плече в матчі чемпіонату Іспанії між Реалом і Райо Вальєкано (0:0). Він пропустив гру з Валенсією, яка відбулася минулої суботи.

Анчелотті пролив світло на травму Беллінгема – зірка Реала має пройти обстеження

Джуд був викликаний до збірної Англії на матчі відбору до Євро-2024 з Мальтою та Північною Македонією. Однак після проходження медичного обстеження лікарі збірної підтвердили недоступність півзахисника до гри. Разом із ним розташування команди покинув захисник Челсі Лівай Колуїлл – він також травмував плече.

Нагадаємо, що в понеділок Коул Палмер, Езрі Конса і Ріко Льюїс замінили травмованих Джеймса Меддісона, Каллума Вілсона і Льюїса Данка.

Англія вже кваліфікувалася на чемпіонат Європи. Ще одна перемога забезпечить команді перше місце в групі C.

"Мама все ще застеляє йому ліжко": Беллінгем – про батька, який забив 700 голів, топ-зустріч із Зіданом і "Золотий м'яч"