Белик рассказал, что потерял Шахтер после трансфера Ракицкого в Зенит

Бывший игрок Шахтера Алексей Белик оценил состояние "горняков" перед матчем против Айнтрахта.

"Шахтер хорошо подготовился. Команда на всех сборах действовала по-разному. Это обусловлено тем, что в начале игроки были в других кондициях, а по ходу сборов добавляли. Мы все знаем, что Шахтер в еврокубках ошибался в обороне, но забивал всегда больше и как минимум играл вничью. Думаю, Фонсека доволен футболистами.

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Насколько ощутима потеря Ракицкого? Мы знаем, что Ракицкий выделялся своим умением начать атаку первым пасом, длинной передачей. Не знаю, есть ли в Шахтере такой игрок, который способен так начинать атаки. Что касается именно игры в защите, то Шахтер пропускал и без Ракицкого. Надеюсь, что это изменится. Если команда нацелена на атаку, то главное свести к минимуму ошибки в обороне.

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Результат такой, что Шахтер играл уже с похожей командой в Лиге чемпионов – с Хоффенхаймом. Я конечно надеюсь, что "горняки" уверенно пройдут дальше, победив немецкую команду, но ясно, что будет трудно", – цитирует Белика сайт телеканалов "Футбол 1/2".