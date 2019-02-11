Бєлік розповів, що втратив Шахтар після трансферу Ракицького в Зеніт

Колишній гравець Шахтаря Олексій Бєлік оцінив стан "гірників" перед матчем проти Айнтрахта.

"Шахтар добре підготувався. Команда на всіх зборах діяла по-різному. Це зумовлено тим, що на початку гравці були в інших кондиціях, а по ходу зборів додавали. Ми всі знаємо, що Шахтар в єврокубках помилявся в обороні, але забивав завжди більше і як мінімум грав внічию. Думаю, Фонсека задоволений футболістами.

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Наскільки відчутною є втрата Ракицького? Ми знаємо, що Ракицький виділявся своїм вмінням почати атаку першим пасом, довгою передачею. Не знаю, чи є в Шахтарі такий гравець, здатний так починати атаки. Що стосується саме гри в захисті, то Шахтар пропускав і без Ракицького. Сподіваюся, що це зміниться. Якщо команда націлена на атаку, то головне звести до мінімуму помилки в обороні.

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Результат такий, що Шахтар грав уже зі схожою командою в Лізі чемпіонів – з Хоффенхаймом. Я звичайно сподіваюся, що "гірники" впевнено пройдуть далі, перемігши німецьку команду, але ясно, що буде важко", – цитує Бєліка сайт телеканалів "Футбол 1/2".