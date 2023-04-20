Кресло под генеральным директором мюнхенцев Оливером Каном сильно зашаталось после прекращения выступлений в Лиге чемпионов.

В Мюнхене серьезно задумались о еще одной отставке в сезоне. Увольнение Оливера Кана не исключено, утверждает журналист Кристиан Фальк.

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В настоящее время руководство обсуждает, является ли преждевременное расторжение контракта с Каном лучшим выходом из непростой ситуации. Клуб накануне вылетел из Лиги чемпионов от Манчестер Сити (1:4 по сумме двух матчей), а еще раньше прекратил борьбу в Кубке Германии. Теперь остается только бороться за 11 титул чемпионов Бундеслиги.

Понятно пока только одно – Бавария переживает этап перемен, поэтому увольнение легенды "ротен" и сборной Германии абсолютно не исключено.

Заметим, что Кан работает в Мюнхене членом правления с 2020 года, его контракт рассчитан до конца 2024-го.

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