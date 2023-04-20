Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан высказался по поводу вылета из ЛЧ от Манчестер Сити на стадии четвертьфинала (1:4 по сумме двух матчей).

"Сейчас основное внимание сосредоточено на том, чего мы еще можем достичь – это чемпионат, вот где фокус. Мы постоянно ставим себе задачу и стараемся стать чемпионами Германии.

"Манчестер Сити снова был у нас на крючке": Тухель нашел причину вылета Баварии из Лиги чемпионов

Тогда мы углубимся в себя и зададим себе много вопросов. Сейчас мы сосредоточены на титуле, который мы можем выиграть в этом сезоне. Есть вещи, над которыми нам нужно поработать и над которыми Томас Тухель будет работать.

Во втором матче против Манчестер Сити я увидел сильную игру, особенно в первом тайме. Мы были близки к тому, чтобы переломить Ман Сити. Это было ощутимо на трибунах. Команда демонстрировала самоотдачу и готовность. Все это было сегодня и выглядело оптимистично", – цитирует Кана Sport1.

Напомним, "ротен" лидируют в Бундеслиге, опережая Боруссию Дортмунд на 2 очка. У них есть все шансы одержать 11 чемпионский титул подряд.

Манчестер Сити вышел в полуфинал ЛЧ, расписав ничью с Баварией – парад остроумных ошибок Упамекано "похоронил" Мюнхен