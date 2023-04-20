Крісло під генеральним директором мюнхенців Олівером Каном сильно захиталось після припинення виступів у Лізі чемпіонів.

У Мюнхені серйозно задумались про ще одну відставку посеред сезону. Звільнення Олівера Кана не виключене, стверджує журналіст Крістіан Фальк.

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Наразі керівництво обговорює, чи передчасне розірвання контракту з Каном є найкращим виходом з непростої ситуації. Клуб напередодні вилетів з Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті (1:4 за сумою двох матчів), а ще раніше припинив боротьбу у Кубку Німеччини. Тепер залишається лише боротись за 11 поспіль титул чемпіонів Бундесліги.

Зрозуміло поки лише одне – Баварія переживає етап змін, тому звільнення легенди "ротен" та збірної Німеччини абсолютно не виключене.

Зауважимо, Кан працює у Мюнхені членом правління з 2020 року, його контракт розрахований до кінця 2024-го.

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