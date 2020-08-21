toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС

Бавария возглавила рейтинг УЕФА – доминация Испании в топ-10

10:04 - Читати українською
Бавария возглавила рейтинг УЕФА – доминация Испании в топ-10
Бавария празднует победу над Лионом / Reuters

Сезон 2019/20 внес существенные коррективы в клубный рейтинг УЕФА.

Благодаря выходу в финал Лиги чемпионов Бавария набрала 134 балла и обогнала Реал благодаря большему количеству очков, заработанных в текущем сезоне (34 против 17), информирует официальный сайт УЕФА.

Шахтер установил исторический рекорд в клубном рейтинге УЕФА на постсоветском пространстве

Интересно, что сразу за Реалом расположились два других испанские гранды – Барселона и Атлетико со 128 и 127 очками соответственно. Кроме этого, Севилья оказалась на 8 месте в рейтинге, подчеркнув доминирование клубов из Испании в еврокубках. А вот другой финалист Лиги чемпионов – ПСЖ – оказался лишь на 7 строчке, имея в активе 113 очков.

Напомним, этот сезон стал историческим и для Украины, ведь Шахтер установил рекордное достижение среди клубов постсоветского пространства – "горняки" заняли 12 место в рейтинге.

Интер – Шахтер: историческое избиение ценой финала ЛЕ – заявка на Барселону, катастрофа лидеров и украинский символ

blog_ava
Главные новости 20 августа: Динамо подписало Кравца и показало новую форму, Месси принял решение относительно будущего
06:58
2965
Теги
Рейтинг УЕФА Реал Мадрид Реал Мадрид Севилья Севилья ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Бавария Бавария Атлетико Атлетико Барселона Барселона
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
34
мин
Олимпик
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?