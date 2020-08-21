Бавария возглавила рейтинг УЕФА – доминация Испании в топ-10

Благодаря выходу в финал Лиги чемпионов Бавария набрала 134 балла и обогнала Реал благодаря большему количеству очков, заработанных в текущем сезоне (34 против 17), информирует официальный сайт УЕФА.

Шахтер установил исторический рекорд в клубном рейтинге УЕФА на постсоветском пространстве

Интересно, что сразу за Реалом расположились два других испанские гранды – Барселона и Атлетико со 128 и 127 очками соответственно. Кроме этого, Севилья оказалась на 8 месте в рейтинге, подчеркнув доминирование клубов из Испании в еврокубках. А вот другой финалист Лиги чемпионов – ПСЖ – оказался лишь на 7 строчке, имея в активе 113 очков.

Напомним, этот сезон стал историческим и для Украины, ведь Шахтер установил рекордное достижение среди клубов постсоветского пространства – "горняки" заняли 12 место в рейтинге.

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