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Баварія очолила рейтинг УЄФА – домінація Іспанії у топ-10

10:01 - Читать на русском
Баварія очолила рейтинг УЄФА – домінація Іспанії у топ-10
Баварія святкує перемогу над Ліоном / Reuters

Сезон 2019/20 вніс суттєві корективи в клубний рейтинг УЄФА.

Завдяки виходу до фіналу Ліги чемпіонів Баварія набрала 134 бали та обігнала Реал завдяки більшій кількості очок, зароблених у поточному сезоні (34 проти 17), інформує офіційний сайт УЄФА.

Шахтар встановив історичний рекорд у клубному рейтингу УЄФА на пострадянському просторі

Цікаво, що одразу за Реалом розташувались два інші іспанські гранди – Барселона та Атлетіко зі 128 та 127 очками відповідно. Окрім цього, Севілья опинилась на 8 місці в рейтингу, підкресливши домінацію клубів з Іспанії в єврокубках. А от інший фіналіст Ліги чемпіонів – ПСЖ – опинився лише на 7 сходинці, маючи в активі 113 очок.

Нагадаємо, цей сезон став історичним і для України, адже Шахтар встановив рекордне досягнення серед клубів пострадянського простору – "гірники" посіли 12 місце у рейтингу.

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