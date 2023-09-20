Аутсайдеры группы А встретились в Стамбуле. У Галатасарая куча звезд, но команда еле-еле прошла квалификацию. Копенгаген вообще не поражает именами, но лучше организован в игровом плане.

Реал на последних секундах вырвал победу над Унионом в ЛЧ – Беллингем испортил дебют Бонуччи

Чемпион Турции активнее смотрелся на собственном поле. Ранние шансы возникли у Икарди, неплохо пробивал Актюркоглу – даже попал в перекладину. Зиеш и Мертенс тоже пытались обострять.

Копенгаген выдержал это давление и первым же моментом открыл счет. Эльюнусси завершил хорошую атаку, сыграв в два касания – принял на грудь и прицельно пробил.

В начале второго тайма Галатасарай поплыл и пропустил во второй раз. Гости поймали высокую линию обороны турок. Мелинг вырвался на свободное пространство, вытащил на себя голкипера и выкатил на пустые ворота Гонсалвешу.

На 73 минуте Копенгаген остался в меньшинстве из-за удаления Елерта. Тете и Заха вышли из скамейки запасных спасать хозяев. И спасли. Сначала Бой с паса Тете мощным ударом в "девятку" отквитал один гол.

А потом Тете шикарно сравнял счет. Бывший вингер Шахтера поймал сложную передачу и ударом в касание положил мяч в ближний угол. Гол + пас за несколько минут для бразильца. В итоге – ничья.