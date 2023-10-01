Мюнхенский клуб завершает переговоры с находящимся в статусе свободного агента 35-летним центральным защитником Жеромом Боатенгом. Сделка уже на завершающей стадии – бывший игрок сборной Германии дал согласие на возвращение в Баварию. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Инсайдер утверждает, что сделка будет завершена в ближайшие часы. Деталей контракта пока нет.

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Напомним, Жером Боатенг выступал за Баварию с 2011 по 2021 год. Выиграл 9 титулов Бундеслиги и дважды – Лигу чемпионов. Перед тем защитник защищал цвета Манчестер Сити и Герты.

Последние два года звездный ветеран провел в Лионе, который покинул по окончании сезона 2022/23. Соответственно, для его подписания нет никаких препятствий, ведь он был свободным агентом на момент закрытия трансферного окна.

После шести туров Бундеслиги Бавария занимает третье место турнирной таблицы, отставая от лидера на 2 очка. В Лиге чемпионов команда Тухеля стартовала с победы над Манчестер Юнайтед, а во втором туре сыграет против Копенгагена.

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