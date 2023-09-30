В матче 6-го тура чемпионата Германии РБ Лейпциг на своем поле не удержал победу над Баварией (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В центральном матче тура сошлись соседи по турнирной таблице – РБ Лейпциг и Бавария. Гости уже на 3-й минуте должны были выходить вперед: Кейн вывел Мусиалу один на один с Бласвихом, но кипер "быков" в шпагате успел выставить ногу и помешать полету мяча.

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Вскоре едва не сконфузился его визави. Пытаясь помешать опасной передаче, Ульрайх вышел далеко в поле и отдал слишком слабый пас. Мяч перехватил Форсберг и поспешил пробить в пустые ворота – сфера пролетела мимо правой стойки.

В середине тайма Шлагер отправил в забег Опенду после вбрасывания из аута. Лоис под опекой Кима ворвался в штрафную и пробил мимо кипера, оформив свой четвертый гол в сезоне (интересно, что статистические порталы давали лишь 25% на возможность забить в этом моменте).

Спустя немного РБ Лейпциг удвоил: Ульрах пролетел мимо мяча после навеса с углового, Опенда на дальней штанге принял сферу на голову и сбросил в центр, где на добивании первым был Люкеба. Феноменальный старт для подопечных Марко Розе, особенно учитывая тот факт, что за всю свою историю "быки" никогда не проигрывали, ведя в счете 2:0.

В конце тайма Опенда снова вышел один на один, обыграл Ульрайха, однако тот успел его зацепить. Сердце болельщиков Лейпцига екнуло в надежде – падение, удаление у Баварии и пенальти. Но рефери свистнул... офсайд, показав киперу лишь "горчичник".

После перерыва после удара со штрафного от Сане мяч попал в руку Хенриксу и арбитр указал на отметку. К мячу подошел Кейн и записал в свой актив уже 9-й гол за Баварию. Мюнхенцы продолжили давить и чувствовалось, что очередной мяч был лишь вопросом времени.

На 70-й минуте РБ Лейпциг пропустил контрвыпад, Мусиала пробросил на ход Сане, Лерой на космической скорости оторвался от защитников и восстановил статус-кво. Уже в добавленное время Шупо-Мотинг мог вырывать победу для Баварии, но головой пробил в упор в Бласвиха. В ответ Шешко мчал один на один, но Ульрайх вышел почти в центр поля и был первым на мяче.

Ничья принесла мюнхенцам 14 очков и опустила на третью строчку, РБ Лейпциг с 13-ю баллами пятый.

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