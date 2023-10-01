Мюнхенський клуб завершує перемовини з 35-річним центральним захисником Жеромом Боатенгом, який перебуває у статусі вільного агента. Угода вже на завершальній стадії – колишній гравець збірної Німеччини дав згоду на повернення в Баварію. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

Інсайдер стверджує, що угода буде завершена у найближчі години. Деталей контракту наразі немає.

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Нагадаємо, Жером Боатенг виступав за Баварію з 2011 по 2021 рік. Виграв 9 титулів Бундесліги та двічі – Лігу чемпіонів. Перед тим захисник захищав кольори Манчестер Сіті та Герти.

Останні два роки зірковий ветеран провів у Ліоні, який покинув по завершенні сезону 2022/23. Відповідно, для його підписання немає жодних перешкод, адже він був вільним агентом на момент закриття трансферного вікна.

Після шести турів Бундесліги Баварія посідає третє місце турнірної таблиці, відстаючи від лідера на 2 очки. У Лізі чемпіонів команда Тухеля стартувала з перемоги над Манчестер Юнайтед, а в другому турі зіграє проти Копенгагена.

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