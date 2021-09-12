Бавария рискует потерять Гнабри на матч с Барселоной в Лиге чемпионов
14:17 - Читати українською
Вингер Баварии Серж Гнабри может не сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.
Гнабри не смог доиграть матч против РБ Лейпциг, покинув поле в конце первого тайма, уступив место на поле Мусиали.
РБ Лейпциг – Бавария – 1:4 – видео голов и обзор матча
Вингер должен пройти медицинский осмотр, чтобы узнать о тяжести повреждения накануне матча Лиги чемпионов с Барселоной, сообщает Mundo Deportivo.
Отметим, что Гнабри сыграл 6 матчей за Баварии в текущем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Бавария разгромила РБ Лейпциг и поднялась на вторую строчку Бундеслиги – "быки" потерпели третье поражение в сезоне
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