Вингер Баварии Серж Гнабри может не сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

Гнабри не смог доиграть матч против РБ Лейпциг, покинув поле в конце первого тайма, уступив место на поле Мусиали.

РБ Лейпциг – Бавария – 1:4 – видео голов и обзор матча

Вингер должен пройти медицинский осмотр, чтобы узнать о тяжести повреждения накануне матча Лиги чемпионов с Барселоной, сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что Гнабри сыграл 6 матчей за Баварии в текущем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Бавария разгромила РБ Лейпциг и поднялась на вторую строчку Бундеслиги – "быки" потерпели третье поражение в сезоне